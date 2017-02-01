Киев ожидает от Меркель реакции на обстрелы Авдеевки и поддержки расширения санкций – посол

По словам Мельника, целенаправленные бомбардировки гражданских лиц в такой разрушительной степени – еще одна пощечина немецким партнерам Украины

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ожидает от немецкого правительства осуждения обстрелов со стороны боевиков Авдеевки в Донецкой области и поддержки расширения санкций против России.

"Целенаправленные бомбардировки гражданских лиц в такой разрушительной степени – еще одна пощечина нашим немецким партнерам и всем тем, кто активно стремится к установлению мира в восточной Украине", – сказал посол в комментарии изданию Bild.

По словам дипломата, Киев ожидает, что правительство Германии "осудит этот новый акт русского варварства самым решительным образом и призовет к расширению санкций против режима Кремля".

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.