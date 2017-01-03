Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Климкин показал главе ОБСЕ Курцу разрушения на Донбассе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/72_main.1483453398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/72_tn.1483453398.jpg Донбасс Министры инностранных дел Украины и Австрии посетили сло Виноградное под Мариуполем

Климкин показал главе ОБСЕ Курцу разрушения на Донбассе (фото)

Сегодня, 16:22

Министры инностранных дел Украины и Австрии посетили сло Виноградное под Мариуполем

Действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц своими глазами увидел последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное, которое является частью Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Во время визита в Донецкую область Себастиаен Курц увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении МИД Украины.

Кроме того, глава ОБСЕ посетил пострадавшее от обстрелов село Виноградное и передал противоминные маркеры мэрии Мариуполя. 

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега Курц сегодня прибыли в Мариуполь.

Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, с социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также с реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Планируется, в том числе, обсуждение перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и укрепления потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Курц ранее заявлял, что Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет настаивать на смягчении санкций против России.

Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма и действиями Москвы на Донбассе в 2014 году. Недавно Евросоюз в очередной раз продлил на полгода действие этих санкций.
ОБСЕ, Донбасс, Мариуполь, последствия, боевики, санкции, разрушения, климкин, МИД Украины, перспективы, против России, Курц, Виноградное

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин показал главе ОБСЕ Курцу разрушения на Донбассе (фото)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Pа минувшие сутки произошло 32 обстрела. Фото: AFP

Боевики открыли огонь из минометов и БМП

Сегодня, 09:53

Враг также применил гранатометы, стрелковое оружие и противотанковый ракетный комплекс

Донбасс

Вблизи Марьинки погибли военные. Фото: AFP

На Донбассе погибли украинские военные

Сегодня, 09:27

Кроме того, еще двое военнослужащих получили ранения; проводится расследование 

Днепр

Фото: newsonline24.com.ua

Ужасы войны: трех раненых бойцов доставили в Днепр

Сегодня, 10:13

Двое военных поступили с крайне тяжелыми ранениями головного мозга, легких, живота и конечностей

Донбасс

Противостояние на востоке продолжается. Фото: AFP

На Донбассе пьяный боевик взорвал мирных жителей

Сегодня, 11:37

Боевик спровоцировал конфликт на бытовой почве и подорвал гранату, сообщает украинская разведка 

Политика

Себастиан Курц и Павел Климкин в Маиуполе. Фото: пресс-служба МИД Украины

Климкин и глава ОБСЕ Курц прибыли в Мариуполь

Сегодня, 11:51

В планах министров обсуждение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и контроль за выполнением Минских соглашений

Донбасс

Фото: ullica.ru

На Донбассе боевики устроили праздничные вакханалии

Сегодня, 12:06

По данным украинской разведки, боевики бесчинствуют и пьют 

Политика

Джон Маккейн Фото: president.gov.ua

Сенатор Маккейн о Киссинджере и сближении с РФ: "Путин понимает только силу"

Сегодня, 13:58

США должны усилить оборону Украины, считает Джон Маккейн

Донбасс

Ситуация на востоке остается сложной. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе: бои на Светлодарской дуге и обстрелы из минометов

Сегодня, 14:00

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения

Донбасс

Миссия ОБСЕ на Донбассе. Фото: Facebook

ОБСЕ ограничили доступ в зоне боевых действий

Сегодня, 15:30

Миссия не может попасть в три района

Донбасс

Фото: dnepr.info

Смерть бойцов вблизи Марьинки: в Минобороны назвали причины гибели военных

Сегодня, 15:03

Военнослужащие, которые нарушили правила обращения с оружием, были пьяны 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.