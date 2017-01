Климкин показал главе ОБСЕ Курцу разрушения на Донбассе (фото)

Действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц своими глазами увидел последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное, которое является частью Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Во время визита в Донецкую область Себастиаен Курц увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении МИД Украины.

During a visit to #Donetsk region @sebastiankurz saw the devastating consequences of #RussianAggression against pic.twitter.com/CE8UrX074q