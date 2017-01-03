Климкин показал главе ОБСЕ Курцу разрушения на Донбассе (фото)

Министры инностранных дел Украины и Австрии посетили сло Виноградное под Мариуполем

Действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц своими глазами увидел последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное, которое является частью Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Во время визита в Донецкую область Себастиаен Курц увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении МИД Украины.

Кроме того, глава ОБСЕ посетил пострадавшее от обстрелов село Виноградное и передал противоминные маркеры мэрии Мариуполя.

Візит П.Клімкіна і С.Курца в Дон обл:передача протимінних маркерів представникам мерії Маріуполя, спілкування зі ЗМІ pic.twitter.com/CwythyetGj — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 3 січня 2017 р.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега Курц сегодня прибыли в Мариуполь.

Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, с социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также с реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Планируется, в том числе, обсуждение перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и укрепления потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Курц ранее заявлял, что Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет настаивать на смягчении санкций против России.

Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма и действиями Москвы на Донбассе в 2014 году. Недавно Евросоюз в очередной раз продлил на полгода действие этих санкций.