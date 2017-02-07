Количество обстрелов позиций ВСУ уменьшилось – штаб

Сегодня, 18:57

Вместе с тем, по Авдеевке сегодня вел огонь танк противника, а Мариупольское направление "накрыли" минометами

Боевики ОРДЛО. Фото: AFP
Боевики ОРДЛО. Фото: AFP

С начала суток и вплоть до 18.00 7 февраля боевики осуществили 29 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ получили ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

На Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по позициям ВСУ огонь вел танк.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов обстрелы велись по Талаковке и Гнутово.

Из минометов боевики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Лебединское и Березовое. По Павлополю огонь вел и БТР противника.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку.

Напомним, 6 февраля за аналогичный период было зафиксировано 40 обстрелов со стороны боевиков.
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