Количество обстрелов боевиков вблизи Мариуполя резко увеличилось (видео)

Сегодня, 14:34

Артиллерия противника бьет вблизи населенных пунктов, за минувшие сутки боевики 40 раз открывали огонь 


Кроме Авдеевки боевики обстреливают позиции украинских военных вблизи Мариуполя. За минувшие сутки противник 40 раз открывал огонь – это самое большое количество обстрелов с начала года.

Опорные пункты армейцев атаковали с артиллерии и минометов. Обстрелы длились всю ночь и продолжились утром. Артиллерия противника бьет вблизи населенных пунктов. Мирные жители не пострадали.

"Они уже применили самоходные артиллерийские установки против мирного населения. Так в частности в районе 23 часов всего в 500 метрах от западной окраины населенного пункта Сартана было выпущено и разорвалось 20 тяжелых снарядов", – заявил пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Мариуполь" Иван Чмиль

Как стало известно, сегодня, во второй половине дня, президент Украины срочно созывает военный кабинет Совета национальной безопасности. Об этом сообщают проинформированные источники. Также сегодня в Авдеевке побывает первый заместитель руководителя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Его приезда ждут к 16:00. Сегодня же в Вене (Австрия) состоится заседание постоянного совета ОБСЕ. Ожидается, что там также обсудят обострение на Донбассе.
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"Сегодня"

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