Количество обстрелов боевиков вблизи Мариуполя резко увеличилось (видео)

Кроме Авдеевки боевики обстреливают позиции украинских военных вблизи Мариуполя. За минувшие сутки противник 40 раз открывал огонь – это самое большое количество обстрелов с начала года.

Опорные пункты армейцев атаковали с артиллерии и минометов. Обстрелы длились всю ночь и продолжились утром. Артиллерия противника бьет вблизи населенных пунктов. Мирные жители не пострадали.

"Они уже применили самоходные артиллерийские установки против мирного населения. Так в частности в районе 23 часов всего в 500 метрах от западной окраины населенного пункта Сартана было выпущено и разорвалось 20 тяжелых снарядов", – заявил пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Мариуполь" Иван Чмиль

Как стало известно, сегодня, во второй половине дня, президент Украины срочно созывает военный кабинет Совета национальной безопасности. Об этом сообщают проинформированные источники. Также сегодня в Авдеевке побывает первый заместитель руководителя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Его приезда ждут к 16:00. Сегодня же в Вене (Австрия) состоится заседание постоянного совета ОБСЕ. Ожидается, что там также обсудят обострение на Донбассе.