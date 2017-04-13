Количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц – Геращенко

Тех, кого ОРДЛО требует передать для освобождения – более 600 лиц

Количество заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины, возросло до 126-ти за счет гражданских лиц, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 лиц, количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских. Тех, кого ОРДЛО требует передать для освобождения – более 600 лиц", – написала Геращенко на своей странице в Facebook по завершению заседания ТКГ в Минске в среду вечером.

По ее словам, из этих 600 лиц 30 не имеют никакого отношения к участии в боевых действиях, 60 проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а среди 500 оставшихся несколько сотен не хотят перемещаться на оккупированные территории.

"ОРДЛО категорически отказались от привлечения МККК и ООН к процессу сбора этих отказов, хоть два месяца до того обсуждали и настаивали на миссии ООН", – отметила Геращенко.

Она также отметила, что украинская сторона предложила в качестве компромиссного варианта привлечь к процессу засвидетельствования этих подписей офис омбудсмена. "Процедура будет проходить под мониторингом ОБСЕ, миссия которой напрямую привлечена к минскому процессу. Очень надеюсь, что процесс сбора этих подписей, наконец, начнется, сегодня эти компромиссные предложения были согласованы всеми", – рассказала Геращенко.