Количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц – Геращенко

Вчера, 20:09

Тех, кого ОРДЛО требует передать для освобождения – более 600 лиц

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Количество заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины, возросло до 126-ти за счет гражданских лиц, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 лиц, количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских. Тех, кого ОРДЛО требует передать для освобождения – более 600 лиц", – написала Геращенко на своей странице в Facebook по завершению заседания ТКГ в Минске в среду вечером.

По ее словам, из этих 600 лиц 30 не имеют никакого отношения к участии в боевых действиях, 60 проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а среди 500 оставшихся несколько сотен не хотят перемещаться на оккупированные территории.

"ОРДЛО категорически отказались от привлечения МККК и ООН к процессу сбора этих отказов, хоть два месяца до того обсуждали и настаивали на миссии ООН", – отметила Геращенко.

Она также отметила, что украинская сторона предложила в качестве компромиссного варианта привлечь к процессу засвидетельствования этих подписей офис омбудсмена. "Процедура будет проходить под мониторингом ОБСЕ, миссия которой напрямую привлечена к минскому процессу. Очень надеюсь, что процесс сбора этих подписей, наконец, начнется, сегодня эти компромиссные предложения были согласованы всеми", – рассказала Геращенко.
ОБСЕ, заложники, ООН, геращенко, оккупированные территории, ОРДЛО

Вы сейчас просматриваете новость "Количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц – Геращенко". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Мартин Сайдик. Фото: AFP

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 26 апреля - Сайдик

Вчера, 19:19

По его словам, сегодня гуманитарная подгруппа обсуждала вопросы поиска пропавших без вести лиц

Законы

Факт существования ни так называемой "Донецкой народной республики", ни так называемой "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины. Фото: LIGA.net

Украинским судам запретили называть оккупированные территории "ДНР" и "ЛНР"

11 Апреля, 22:07

ВССУ рекомендовал использовать корректные названия населенных пунктов 

Донбасс

ОБСЕ. Фото из открытых источников

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы возле Отрадовки

10 Апреля, 04:00

Украинская сторона в СЦКК заявила, что взрывы были связаны с проведением работ по разминированию вблизи гуманитарно-логистического центра

Донбасс

Боевики нарушили договоренности. Фото: AFP

ОБСЕ сообщила о пропавшей технике боевиков

9 Апреля, 19:48

Наблюдатели зафиксировали случай нарушений линий отвода

Политика

Ирина Геращенко, фото InfoKava.com

Геращенко заявила об отказе России создать пятую подгруппу в Минске по вопросам границы

7 Апреля, 21:40

По ее словам, в течение двух лет украинская сторона настаивает на создании рабочей подгруппы по вопросам границы

Донбасс

Люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения. Фото: AFP

Блокпосты Донбасса: мучительное ожидание под свист снарядов

7 Апреля, 15:08

В пунктах пропуска люди по многу часов простаивают в очередях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования