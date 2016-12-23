Комбриг ВСУ объяснил, зачем заняли позиции врага на Светлодарской дуге

Военачальник отметил, что именно из захваченных позиций боевиков регулярно велся огонь по украинским военным, которые находились в менее выгодном положении

Командир 54-й бригады Вооруженных сил Украины Владимир Горбатюк заявил, что украинские военные захватили позиции боевиков в районе Светлодарской дуги, так как они более выгодные, нежели были до этого наши, передает ТСН.

По его словам, удерживать старые свои позиции нет смысла, так как место боевиков более выгодно для ведения боевых действий.

"Абсолютно выгодные позиции! Поверьте, что никто не удерживает позиции, которые не нужны. Из того леса, он является господствующей высотой, велся огонь по нашим позициям, которые для нас невыгодны. И мы постоянно там несли потери. Посмотрите статистику: там постоянно были трехсотые, двухсотые – то было периодически через день-два. Мы сейчас имеем потери, но мы уже взяли те позиции, с которых они нас постоянно беспокоили", – рассказал Горбатюк.

Как сообщалось, накануне украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди личного состава ВСУ нет.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 11 наших бойцов получили ранения. Эти санитарные потери Вооруженные силы Украины понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.