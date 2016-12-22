Конкурс котов-"боевиков" взорвал соцсети (фото)

В самопровозглашенной "ЛНР" провели странный конкурс под названием "кот-патриот". Как заявили организаторы, для участия нужно было представить фото питомца, "ярко выражающего любовь" к псевдореспублике. Попавшие в сеть снимки вызвали бурную реакцию пользователей.

"Кот-патриот" и хозяин-идиот", – констатируют комментаторы.

Ниже представлены основные участники конкурса.

Фото: соцсети