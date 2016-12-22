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Конкурс котов-"боевиков" взорвал соцсети (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/21_main.1482419871.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/21_tn.1482419871.jpg Донбасс Комментаторы не постеснялись в выражениях

Конкурс котов-"боевиков" взорвал соцсети (фото)

Сегодня, 17:15

Комментаторы не постеснялись в выражениях

Животных облачили в нелепые наряды. Фото: соцсети
Животных облачили в нелепые наряды. Фото: соцсети

В самопровозглашенной "ЛНР" провели странный конкурс под названием "кот-патриот". Как заявили организаторы, для участия нужно было представить фото питомца, "ярко выражающего любовь" к псевдореспублике. Попавшие в сеть снимки вызвали бурную реакцию пользователей.

"Кот-патриот" и хозяин-идиот", – констатируют комментаторы.

Ниже представлены основные участники конкурса.

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Фото: соцсети
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Конкурс котов-"боевиков" взорвал соцсети (фото)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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