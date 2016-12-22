Конкурс котов-"боевиков" взорвал соцсети (фото)
Комментаторы не постеснялись в выражениях
В самопровозглашенной "ЛНР" провели странный конкурс под названием "кот-патриот". Как заявили организаторы, для участия нужно было представить фото питомца, "ярко выражающего любовь" к псевдореспублике. Попавшие в сеть снимки вызвали бурную реакцию пользователей.
"Кот-патриот" и хозяин-идиот", – констатируют комментаторы.
Ниже представлены основные участники конкурса.
Фото: соцсети
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