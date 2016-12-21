Контактная группа и боевики договорились о перемирии с 24 декабря – Сайдик

На Донбассе должно наступить устойчивое прекращение огня в связи с праздниками, заявил спецпредставитель ОБСЕ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины призывает к полному прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками, заявляет спецпредставитель ОБСЕ в Группе Мартин Сайдик.

"От имени Контактной группы я хотел бы сейчас сделать следующее заявление… Мы, члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО подчеркиваем необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени", – сказал Сайдик по итогам заседания Группы в среду в Минске.

"Выражаем приверженность Минским соглашениям…и эффективному продолжения минскому процессу в новом году", – добавил он.

Спецпредставитель ОБСЕ от себя добавил, что "был бы очень рад получить поддержку этой инициативы и на высшем политическом уровне".

"В связи с окончанием года хотел бы выразить свое личное суждение, что значительное число обязательств, предусмотренных минскими соглашениями, не было полностью выполнено в этом году, однако отсутствие достаточного прогресса не должно останавливать нас на пути к продолжению переговорного процесса в новом году, с новыми силами и с новым энтузиазмом", – резюмировал Сайдик.

Напомним, что в последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Боевики стали чаще обстреливать позиции украинских военных и населенные пункты востока Украины.