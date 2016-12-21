Контактная группа по Донбассу призвала прекратить огонь в новогодние праздники
Трехстороння контактная группа также сформировала план работы на следующий год
На последней в этом году встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины удалось достичь ряда договоренностей. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.
"Контактная группа согласовала обращение о полном и бессрочном прекращении огня в преддверии Нового года и Рождества", – сказал Грызлов журналистам по завершении встречи.
По его словам, итоги работы за год говорят о том, что Минские соглашения по-прежнему остаются на сегодня реальной основой для мирного процесса в Украине.
Полпред сообщил, что контактная группа сформировала план работы на будущий год.
"Мы надеемся, что реализация этого плана повысит результативность нашей работы", – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Минске началась встреча политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на востоке Украины, где планировалось обсудить последние актуальные темы.
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