Контактная группа призвала к полному прекращению огня на Донбассе – Олифер

Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня, отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"СММ ОБСЕ должна получить полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля.

Представители ОРДО обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжение в районе Авдеевки. Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДО", – написала она.

По ее словам, украинская сторона еще раз подчеркивает: Меморандум от 19 сентября 2014 года является важнейшей составляющей блока вопросов по безопасности.

"Полное и устойчивое прекращение огня, вывод всех иностранных воинских формирований и тяжелых видов вооружений с территории Украины, граница – таковы предпосылки для проведения выборов на Донбассе", – написала она.

Также Дарка Олифер сообщила, что в гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению незаконно удерживаемых лиц.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.