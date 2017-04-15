Красный Крест передал посылки заложникам боевиков на Донбассе – Геращенко

Сегодня, 20:37

Геращенко выразила удовлетворение, что договоренности встречи в Минске "потихоньку выполняются"

Ирина Геращенко. Фото: radiosvoboda.org
Ирина Геращенко. Фото: radiosvoboda.org

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) передали украинским заложникам в колонию и СИЗО на неподконтрольной Украине территории Донбасса передачу, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Сегодня миссия МККК впервые за все это время смогла передать передачи нашим ребятам-военным, заложникам в Макеевскую колонию и в Донецкий следственный изолятор. Именно о передаче к Пасхе договорились на последней встрече гуманитарной группы в Минске", – написала она на странице в Фейсбуке в субботу.

Геращенко выразила удовлетворение, что договоренности встречи в Минске "потихоньку выполняются".

Ранее Геращенко заявила, что количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц.

Также сообщалось, что семьям передали письма от заложников, которых боевики удерживают в Макеевской колонии.
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"Сегодня"

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