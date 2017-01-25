Красный Крест впервые получил доступ к украинцам в тюрьмах т.н. "ДНР"

Вчера, 19:47

Международная организация следит за условиями заключения украинцев на неподконтрольной территории 

Заключенные с помощью Красного Креста могут связаться с близкими. Фото: архив
Заключенные с помощью Красного Креста могут связаться с близкими. Фото: архив

Международный комитет Красного Креста (МККК) сегодня впервые получил доступ к месту лишения свободы в Донецке. Главная задача организации – убедиться, что украинцев на территории т.н. "ДНР" содержат в условиях, которые соответствуют гуманитарным нормам, об этом "Сегодня.ua" рассказала представитель МККК Санела Байрамбашич.

"Сегодня Международный комитет Красного Креста получил доступ к месту содержания под стражей в Донецке. Мы надеемся, что такой доступ снова будет предоставлен и будет совершен визит по всем стандартным процедурам МККК", – рассказа спикер организации.

Вся информация, которую Красный Крест получает в местах лишения свободы, конфиденциальна. Однако, заключенные могут передать через МККК сообщения своим родственникам.

"Мы бываем в местах заключения не только в Украине, а по всему миру, где есть конфликты. Мы хотим убедиться, что условия содержания соответствуют международным гуманитарным стандартам", – рассказывает Санела Байрамбашич.

Если заключенных содержат с нарушением гуманитарных норм, МККК обратится к руководству учреждения с рекомендациями исправить ситуацию. При необходимости, Красный Крест предоставит для заключенных средства гигиены, пищу, одежду.

"Мы не говорим с заключенными, почему они там оказались, в чем их обвиняют. Мы не касаемся вопросов политики, только вопросы гуманитарного характера. Мы не можем сказать, где именно находится это место заключение и почему именно оно выбрано, но мы сможем сказать родственникам заключенных, где находятся их близкие. Мы можем только надеяться, что сегодняшний визит повторится, и мы получим доступ ко всем местам заключения и всем помещениям, которые в них находятся", – говорит представитель МККК,

Украинцы, родственники которых пропали на территории т.н. "республик", могут обратиться в МККК по номеру телефона 0800300155 (бесплатная горячая линия).
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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