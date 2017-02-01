Кравчук пояснил, с чем связано обострение ситуации в Авдеевке

Сегодня, 15:55

Экс-президент отвергает взаимосвязь эскалации ситуации с переговорами Путина и Трампа

Леонид Кравчук. Фото из открытых источников
Леонид Кравчук. Фото из открытых источников

Обострение ситуации вокруг Авдеевки не связано с недавними переговорами президентов США и России, а причиной, скорее всего, является блокада активистами железнодорожных путей на Донбассе. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его мнению, во время переговоров Трампа и Путина украинский вопрос поднимался, но это не связано с эскалацией ситуации на Донбассе. "Думаю, что принципиально этот вопрос обсуждался, но без деталей", – отметил политик.

Кравчук подчеркнул, что активизация боевиков стала ответом на блокаду, устроенную активистами. Он пояснил, что в настоящий момент не существует действительного разделения "это наше, это боевиков", и все "работает в комплексе, так же добывается уголь и так же он используется".

Как сообщалось в СМИ, 25 января участники блокады заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная. Таким образом, бойцы заблокировали движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов войны на Донбассе в районе железнодорожной магистрали Луганск-Попасная попытались прорвать.

Кравчук подчеркнул, что в связи с событиями в Авдеевке, давление Запада на Путина будет усиливаться.

"Мировое сообщество начинает давить на Путина более активно, потому что страдают тысячи людей. Это не шутка, когда большой город обесточен. Я думаю, давление будет еще большим, – только таким способом можно остановить боевиков. Они могут послушать только Кремль", – сказал экс-президент.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
Донбасс, Кравчук, блокада, авдеевка, обострение

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