Кризис в "ДНР": Захарченко пришлось бросить в бой свою личную охрану

Сегодня, 11:03

Противник пытается восполнить потери даже за счет алкоголиков

Боевикам не хватает сил. Фото: AFP
Боевикам не хватает сил. Фото: AFP

Из-за потерь и отсутствия подготовленных ресурсов укомплектованность личным составом подразделений т.н. "ДНР", которые принимают участие в боевых действиях на Донецком направлении, составляет не более 50%. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"2 февраля глава т.н. "ДНР" Александр Захарченко отдал распоряжение отправить на линию столкновения боевиков из состава подразделения личной охраны", – пояснили в разведке.

Кроме того, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) в связи с неукомплектованностью личным составом на службу принимают ранее уволенных за невыполнение приказов, кражи и пьянство боевиков.

Напомним, боевики нанесли удар по окрестностям Мариуполя.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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