Кровь и руины в Авдеевке: снаряды летят в дома мирных жителей (видео)

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. По предварительной информации, погибших этой ночью не было, однако ранения получил 42-летний, в дом которого попал снаряд. Противник обстреливает из "градов" и минометов не только позиции украинских военных, но и жилые кварталы. В городе объявлено чрезвычайное положение – нет света и тепла. Кое-где отсутствует и связь.

Сейчас многие жители пытаются покинуть Авдеевку. Люди стоят с детьми, вещами и просят проезжающих водителей подобрать их. В самом городе сейчас развернут пункт обогрева. Работают семь палаток, где люди могут получить продукты питания и зарядить мобильный телефон.