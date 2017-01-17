Кровь и увечья: врачи рассказали о спасении бойца с Донбасса
Молодой человек воююет на востоке страны вместе с отцом
В Днепре спасли раненого на Донбассе бойца. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, 25-летнему Игорю взрывом мины оторвало стопу.
"Это карма. Месяц назад вытягивал товарища с оторванными по колено ногами. Мне повезло дважды: остался жив, почти сразу доставлен в Мечникова и прооперирован", – цитирует Рыженко слова раненого.
Врач отметил, что проведать сына приехал отец, который также сейчас находится на фронте.
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