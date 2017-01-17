Кровь и увечья: врачи рассказали о спасении бойца с Донбасса

Молодой человек воююет на востоке страны вместе с отцом

В Днепре спасли раненого на Донбассе бойца. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, 25-летнему Игорю взрывом мины оторвало стопу.

"Это карма. Месяц назад вытягивал товарища с оторванными по колено ногами. Мне повезло дважды: остался жив, почти сразу доставлен в Мечникова и прооперирован", – цитирует Рыженко слова раненого.

Врач отметил, что проведать сына приехал отец, который также сейчас находится на фронте.