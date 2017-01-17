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Кровь и увечья: врачи рассказали о спасении бойца с Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7888/94_main.1484640992.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/94_tn.1484640992.jpg Донбасс Молодой человек воююет на востоке страны вместе с отцом

Кровь и увечья: врачи рассказали о спасении бойца с Донбасса

Сегодня, 10:13

Молодой человек воююет на востоке страны вместе с отцом

Медики спасают жизни бойцов. Фото: AFP
Медики спасают жизни бойцов. Фото: AFP

В Днепре спасли раненого на Донбассе бойца. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, 25-летнему Игорю взрывом мины оторвало стопу.

"Это карма. Месяц назад вытягивал товарища с оторванными по колено ногами. Мне повезло дважды: остался жив, почти сразу доставлен в Мечникова и прооперирован", – цитирует Рыженко слова раненого.

Врач отметил, что проведать сына приехал отец, который также сейчас находится на фронте.
колено, ампутация, мечникова, подрыв
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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