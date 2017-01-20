Кровавая бойня в "ДНР": Гиви и его помощник ранены – СМИ

Кровавым скандалом якобы закончилось совещание командоров боевиков "Сомали". Об этом в соцсетях сообщил один из боевиков, который имел непосредственное отношение к этому совещанию, передает СнаЮА.

По его словам, руководство батальона не сошлось в ряде вопросов, и тут один из участников совещания достал пистолет и начал им угрожать в том числе и Гиви. Началась словесная перепалка, и все завершилось стрельбой и ударами холодным оружием.

Информацию распространило только одно издание, поэтому пока не известно – достоверная ли она.

Ранее сообщалось, что командир боевиков Михаил Толстых, известный как Гиви, спешно продает в Донецке свои квартиры и собирается выехать в Приднестровье.

В то же время на днях в группе боевиков в социальной сети вКонтакте появилось фото, как Гиви получает паспорт так называемой "ДНР".

Напомним, 16 октября ликвидировали Арсена Павлова, известного как "Моторола", из состава банды "Сомали". По свидетельствам очевидцев, в подъезде боевика, которого круглосуточно охраняли вооруженные люди, прогремел взрыв. Вместе с "Моторолой" погиб его охранник.



"Моторола" еще в прошлом году заявлял, что расстрелял 15 украинских военнопленных. Об этом он тогда сказал в телефонном разговоре с Kyiv Post, комментируя информацию, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого.

Лидер военизированного бандформирования "Сомали" на Донбассе "Гиви" пообещал отомстить за своего товарища "Моторолу" и дойти до Киева. Видео с его комментарием опубликовали в сети.