Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Кровавая бойня в "ДНР": Гиви и его помощник ранены – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7903/72_main.1484947565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/72_tn.1484947565.jpg Донбасс Совещание командоров боевиков "Сомали" завершилось стрельбой

Кровавая бойня в "ДНР": Гиви и его помощник ранены – СМИ

Сегодня, 23:25

Совещание командоров боевиков "Сомали" завершилось стрельбой

Гиви. Архивное фото
Гиви. Архивное фото

Кровавым скандалом якобы закончилось совещание командоров боевиков "Сомали". Об этом в соцсетях сообщил один из боевиков, который имел непосредственное отношение к этому совещанию, передает СнаЮА.

По его словам, руководство батальона не сошлось в ряде вопросов, и тут один из участников совещания достал пистолет и начал им угрожать в том числе и Гиви. Началась словесная перепалка, и все завершилось стрельбой и ударами холодным оружием.

Информацию распространило только одно издание, поэтому пока не известно – достоверная ли она.

Ранее сообщалось, что командир боевиков Михаил Толстых, известный как Гиви, спешно продает в Донецке свои квартиры и собирается выехать в Приднестровье.

В то же время на днях в группе боевиков в социальной сети вКонтакте появилось фото, как Гиви получает паспорт так называемой "ДНР".

ta_qlmx0sni

Напомним, 16 октября ликвидировали Арсена Павлова, известного как "Моторола", из состава банды "Сомали". По свидетельствам очевидцев, в подъезде боевика, которого круглосуточно охраняли вооруженные люди, прогремел взрыв. Вместе с "Моторолой" погиб его охранник.

"Моторола" еще в прошлом году заявлял, что расстрелял 15 украинских военнопленных. Об этом он тогда сказал в телефонном разговоре с Kyiv Post, комментируя информацию, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого.

Лидер военизированного бандформирования "Сомали" на Донбассе "Гиви" пообещал отомстить за своего товарища "Моторолу" и дойти до Киева. Видео с его комментарием опубликовали в сети.
Сомали, бойня, командир, ДНР, гиви

Вы сейчас просматриваете новость "Кровавая бойня в "ДНР": Гиви и его помощник ранены – СМИ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В Донецке идет бой. Фото: AFP

В Донецке начался мощный бой

Сегодня, 16:28

Оккупированный город сотрясают залпы тяжелой артиллерии и взрывы

Донбасс

Командиры боевиков унижают подчиненных. Фото: AFP

Униженные боевики бегут с фронта

Сегодня, 12:25

В рядах противника царят хаос и неразбериха из-за командиров

Донбасс

От боевиков бегут даже "депутаты". Фото: AFP

России мы не нужны: "депутат" из "ДНР" пожаловался на горькую участь боевиков

Сегодня, 09:54

Мужчину задержали украинские правоохранители в одном из пунктов пропуска

Донбасс

Фото: из открытых источников

В "ЛНР" ввели жесткий таможенный контроль для "ДНРовцев"

Вчера, 08:42

Пользователи соцсетей отреагировали на данную новость насмешками

Донбасс

Надежда Савченко. Фото: Facebook

В "ДНР" и "ЛНР" отреагировали на слова Савченко о сдаче Крыма ради Донбасса

18 Января, 11:28

Представители боевиков хотят говорить с Савченко, наделенной Киевом полномочиями 

Донбасс

Боевики устроили масштабные проверки. Фото: AFP

Боевики устроили масштабные чистки в ожидании важного гостя из Москвы - эксперт

18 Января, 09:36

Противник усиливает меры контроля на Мариупольском направлении

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.