Кровавый бой под Авдеевкой: погибли трое военных
Еще один боец выжил после ранений
В результате сегодняшнего противостояния в Авдеевской промзоне украинская сторона понесла потери. Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.
"Погиб один военнослужащий, еще двое – умерли от тяжелых ранений, еще один – получил ранения и выжил", – рассказал Мотузяник.
По его словам, сейчас на этом участке сохраняется крайне напряженная обстановка.
Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.
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