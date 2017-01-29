Кровавый бой под Авдеевкой: погибли трое военных

Еще один боец выжил после ранений

В результате сегодняшнего противостояния в Авдеевской промзоне украинская сторона понесла потери. Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Погиб один военнослужащий, еще двое – умерли от тяжелых ранений, еще один – получил ранения и выжил", – рассказал Мотузяник.

По его словам, сейчас на этом участке сохраняется крайне напряженная обстановка.

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.