ФОТОФАКТ. "Кто-то в "РашаТВ" получит выговор": во время съемки Захарченко из кадра забыли убрать тела боевиков
Съемка "героического видео" о "ДНР" потерпела фиаско
Журналист Роланд Микиани заметил забавный конфуз на ролике о главаре т.н. "ДНР" Александре Захарченко, снятом российскими пропагандистами.
Как оказалось, во время съемки из кадра забыли убрать тела уничтоженных боевиков, которые кучкой лежали недалеко от своего "предводителя".
"Завтра кто-то в "РашаТВ" получит выговор с занесением, лишением зарплаты и даже вечную ссылку в "ДНР". Снимаешь героическое видео про героических защитников "Новороссии" и тут бац, кто-то забыл убрать трупы …, – написал журналист на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, во время обострения ситуации в районе Авдеевки были уничтожены около сотни боевиков и российских военных.
Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. "Кто-то в "РашаТВ" получит выговор": во время съемки Захарченко из кадра забыли убрать тела боевиков". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии