ФОТОФАКТ. "Кто-то в "РашаТВ" получит выговор": во время съемки Захарченко из кадра забыли убрать тела боевиков

Сегодня, 15:25

Съемка "героического видео" о "ДНР" потерпела фиаско

Главарь т.н. &quot;ДНР&quot; Александр Захарченко. Фото: Facebook
Главарь т.н. "ДНР" Александр Захарченко. Фото: Facebook

Журналист Роланд Микиани заметил забавный конфуз на ролике о главаре т.н. "ДНР" Александре Захарченко, снятом российскими пропагандистами.

Как оказалось, во время съемки из кадра забыли убрать тела уничтоженных боевиков, которые кучкой лежали недалеко от своего "предводителя".

"Завтра кто-то в "РашаТВ" получит выговор с занесением, лишением зарплаты и даже вечную ссылку в "ДНР". Снимаешь героическое видео про героических защитников "Новороссии" и тут бац, кто-то забыл убрать трупы …, – написал журналист на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, во время обострения ситуации в районе Авдеевки были уничтожены около сотни боевиков и российских военных.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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