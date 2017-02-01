ФОТОФАКТ. "Кто-то в "РашаТВ" получит выговор": во время съемки Захарченко из кадра забыли убрать тела боевиков

Журналист Роланд Микиани заметил забавный конфуз на ролике о главаре т.н. "ДНР" Александре Захарченко, снятом российскими пропагандистами.

Как оказалось, во время съемки из кадра забыли убрать тела уничтоженных боевиков, которые кучкой лежали недалеко от своего "предводителя".

"Завтра кто-то в "РашаТВ" получит выговор с занесением, лишением зарплаты и даже вечную ссылку в "ДНР". Снимаешь героическое видео про героических защитников "Новороссии" и тут бац, кто-то забыл убрать трупы …, – написал журналист на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, во время обострения ситуации в районе Авдеевки были уничтожены около сотни боевиков и российских военных.