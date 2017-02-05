Ликвидация главаря боевиков "ЛНР": ОБСЕ раскрыла новые детали
Во время взрыва автомобиль, в котором погиб Анащенко, находился в движении
Сила взрыва, в результате которого погиб "начальник управления народной милиции ЛНР" полковник Олег Анащенко, составила 4-5 килограмм в тротиловом эквиваленте.
Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.
Также отмечается, что во время взрыва автомобиль, в котором погиб Олег Анащенко, находился в движении.
Взрыв прогремел 4 февраля в 7:55. Ко времени прибытия наблюдателей ОБСЕ место происшествия было оцеплено боевиками ЛНР, некоторые из которых были вооружены.
Наблюдатели не обнаружили в автомобиле и возле него следы крови. Офицер Вооруженных сил РФ при СЦКК сообщил наблюдателям, что в результате взрыва погиб Олег Анащенко.
Напомним, ранее в сети активно обсуждали ликвидацию так называемого начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Вы сейчас просматриваете новость "Ликвидация главаря боевиков "ЛНР": ОБСЕ раскрыла новые детали ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии