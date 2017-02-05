Ликвидация главаря боевиков "ЛНР": ОБСЕ раскрыла новые детали

Сегодня, 17:06

Во время взрыва автомобиль, в котором погиб Анащенко, находился в движении

Олег Анащенко. Фото: facebook.com/butusov.yuriy
Олег Анащенко. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Сила взрыва, в результате которого погиб "начальник управления народной милиции ЛНР" полковник Олег Анащенко, составила 4-5 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

Также отмечается, что во время взрыва автомобиль, в котором погиб Олег Анащенко, находился в движении.

Взрыв прогремел 4 февраля в 7:55. Ко времени прибытия наблюдателей ОБСЕ место происшествия было оцеплено боевиками ЛНР, некоторые из которых были вооружены.

Наблюдатели не обнаружили в автомобиле и возле него следы крови. Офицер Вооруженных сил РФ при СЦКК сообщил наблюдателям, что в результате взрыва погиб Олег Анащенко.

Напомним, ранее в сети активно обсуждали ликвидацию так называемого начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
взрыв, ОБСЕ, погиб, рф, следы, ЛНР, боевиков, СЦКК

Вы сейчас просматриваете новость "Ликвидация главаря боевиков "ЛНР": ОБСЕ раскрыла новые детали ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Апостроф

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Житель Авдеевки: Главарь боевиков, который восстание поднял, из Луганска, а умер где - в Москве

Сегодня, 08:25

Ситуация в районе Авдеевки обострилась 29 января, когда пророссийские боевики усилили обстрелы промзоны

Мнения

Захарченко с боевиками. Фото: AFP

Россия готова заменить Захарченко и Плотницкого, но требует от Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса - эксперт

Сегодня, 06:46

Рахманин информирует, что Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса регулярных подразделений Вооруженных сил РФ, продемонстрировав свою "уступчивость"

Мнения

Олег Анащенко. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Осталось двое: неожиданные подробности убийства главаря боевиков

Вчера, 20:44

По словам Бутусова, теперь в руководстве "ЛНР" осталось только две самостоятельных влияющих на силовиков фигуры

Донбасс

В "ЛНР" подтвердили гибель "главы управления народной милиции"

Вчера, 09:40

В ведомстве самопровозглашенной республики расценили инцидент как теракт

Донбасс

Олег Анащенко. Фото: miaistok.su

При взрыве в Луганске мог погибнуть "глава управления народной милиции "ЛНР"

Вчера, 08:57

В машине находились два человека, оба погибли

Днепр

Фото: Depositphotos.com

В Днепре поймали администратора сепаратистских групп в соцсетях

1 Февраля, 14:04

Житель областного центра распространял материалы, направлены на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России

Мир

В сети появилось видео похорон экс-главаря "ЛНР" Болотова

1 Февраля, 10:42

Проститься с боевиком пришли более 100 человек 

Мнения

Георгий Тука. Фото из открытых источников

Чего добивается Путин? - Тука прокомментировал обострение боев под Авдеевкой

31 Января, 22:49

По словам чиновника, Кремль пытается заставить Украину начать прямые переговоры с боевиками, но этого не будет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования