Ликвидация главаря боевиков "ЛНР": ОБСЕ раскрыла новые детали

Во время взрыва автомобиль, в котором погиб Анащенко, находился в движении

Сила взрыва, в результате которого погиб "начальник управления народной милиции ЛНР" полковник Олег Анащенко, составила 4-5 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

Также отмечается, что во время взрыва автомобиль, в котором погиб Олег Анащенко, находился в движении.

Взрыв прогремел 4 февраля в 7:55. Ко времени прибытия наблюдателей ОБСЕ место происшествия было оцеплено боевиками ЛНР, некоторые из которых были вооружены.

Наблюдатели не обнаружили в автомобиле и возле него следы крови. Офицер Вооруженных сил РФ при СЦКК сообщил наблюдателям, что в результате взрыва погиб Олег Анащенко.

Напомним, ранее в сети активно обсуждали ликвидацию так называемого начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко.