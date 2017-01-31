Маломуж прогнозирует на Донбассе жесткие столкновения и жертвы

Сегодня, 16:09

Эскалацию ситуации следует ожидать еще в 18 пунктах на линии разграничения, считает экс-разведчик

Оккупанты могут пойти в атаку и на других участках фронта. Фото: &quot;Подробности&quot;
Оккупанты могут пойти в атаку и на других участках фронта. Фото: "Подробности"

Россия будет наращивать напряжение и на других участках фронта на Донбассе, чтоб оказать политическое давление на Украину и заставить пойти на уступки. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, эскалацию ситуации следует ожидать еще в 18 пунктах на линии разграничения.

"Вскоре расширение зоны конфликта произойдет не только в Авдеевке, но и еще в 18 пунктах. В частности, под Мариуполем, Марьинкой, Авдеевкой, в Песках. На этих направлениях будут расширяться боевые действия, жесткие столкновения и будут жертвы", – отметил Маломуж.

Он считает, что эскалация на Донбассе делается Кремлем для оказания давление на Украину и выбить себе уступки.

"Россия будет призывать надавить на Украину в политической части, то есть изменять Конституцию и проводить выборы на оккупированных территориях. Этот сценарий уже реализовывают. То есть радикально усилили формат для того, чтобы показать миру, что есть мотивация большой угрозы и чтобы наша сторона шла на уступки", – добавил Маломуж.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
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