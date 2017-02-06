Марчук назвал вариант урегулирования ситуации на Донбассе без "сдачи территорий"

Для стабилизации ситуации на Донбассе есть широкий спектр инструментов для достижения компромисса, не жертвуя при этом национальными интересами и украинскими территориями. Об этом заявил в интервью LIGA.net представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

По его словам, предметом "торга" не могут быть вопросы государственной границы, суверенитета, независимой внешней и внутренней политики, а также другие базовые параметры государственности.

"Есть достаточно широкий спектр урегулирования, элементы которого находятся в зоне возможного компромисса. Прежде всего, речь идет о так называемом переходном периоде и принципах формирования местных органов власти на этот отрезок времени. В эти администрации могут войти представители местного населения, которые оставались на временно оккупированной территории и вынуждены были где-то работать, но они не участвовали в боевых действиях против ВСУ. Центральная власть, обеспечивая функционирование общенационального законодательства, берет на себя вспомогательную роль и привлекает международные инвестиции на восстановление, а рабочие моменты должны решаться местными жителями", – рассказал Марчук.

Он подчеркнул, что в вопросе контроля Киевом границы также можно достичь компромисса за счет особого режима ее функционирования в переходной период. Также Марчук видит перспективы договориться и в вопросе отвода вооружений.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что за текущее жесткое обострение ситуации вокруг авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, за ранения журналистов, а также за гибель украинских военных полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.