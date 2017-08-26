Марчук рассказал, что мешает ввести миротворцев ООН в Украину
Приглашение иностранных воинских подразделений в Украину возможно только с согласия Верховной Рады
Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу Евгений Марчук заявил, что для введения на территорию Украины миротворческой миссии ООН необходимо учитывать немало нюансов.
Соответствующее заявление Марчук сделал в Facebook.
По его словам, в первую очередь, приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины возможно только с согласия Верховной Рады.
"Также обязательно нужно согласие сторон. Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россия, как страна-агрессор. Согласится Россия быть стороной конфликта, да еще в решении ООН? Не думаю" – отметил Марчук.
Кроме того, вероятнее всего, голосование в Совбезе ООН Россия заблокирует.
"Допустим, что все эти проблемы решены положительно для Украины. Тогда Совбез ООН формирует передовую группу специалистов, которая выезжает на место и очень детально изучает поле своей будущей деятельности", – заявил Марчук.
После утряски всех вопросов Совбез обращается к странам членам ООН, которые имеют опыт миротворческой деятельности, с просьбой выделить определенное количество военнослужащих для этой миссии с командиром.
При этом Марчук отмечает, что если Россия и согласится на эту миротворческую миссию, то она захочет не только включить ее контингент в состав миссии, но и ввести своего представителя в состав командования.
Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации "Минская-2".
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что привлечение каких-либо наблюдательных сил на линию разграничения в Донбассе возможно лишь при согласии и украинских властей, и боевиков.
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