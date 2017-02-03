Мариупольские металлурги работают в режиме жесткой экономии. (видео)

Сегодня, 21:58

Компания Метинвест и весь управленческий аппарат продолжает работать над тем, чтобы искать определенные резервные варианты


Из-за постоянных обстрелов Авдеевки по-прежнему обесточен коксохимический завод. Запасов кокса на комбинате Ильича – осталось на двое-трое суток. Доменщики значительно снизили интенсивность выплавки чугуна. Тем не менее, работают безаварийно, и все заказы выполняют в срок, заверили металлурги.

"Компания Метинвест и весь управленческий аппарат продолжает работать над тем, чтобы искать определенные резервные варианты для того, чтобы и наш комбинат, и комбинат Азовсталь обеспечить сырьем для нормальной работы доменных печей", – рассказывает Юрий Зинченко, генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
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"Сегодня"

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