Мариупольские металлурги работают в режиме жесткой экономии. (видео)

Компания Метинвест и весь управленческий аппарат продолжает работать над тем, чтобы искать определенные резервные варианты

Из-за постоянных обстрелов Авдеевки по-прежнему обесточен коксохимический завод. Запасов кокса на комбинате Ильича – осталось на двое-трое суток. Доменщики значительно снизили интенсивность выплавки чугуна. Тем не менее, работают безаварийно, и все заказы выполняют в срок, заверили металлурги.

"Компания Метинвест и весь управленческий аппарат продолжает работать над тем, чтобы искать определенные резервные варианты для того, чтобы и наш комбинат, и комбинат Азовсталь обеспечить сырьем для нормальной работы доменных печей", – рассказывает Юрий Зинченко, генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.