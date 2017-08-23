Мариупольский меткомбинат модернизируют за 85 млн долларов
Руководство предприятия уверено, что это принесет дополнительную валютную выручку от импорта товара, а значит и налоговые отчисления в бюджет
На масштабную модернизацию листопрокатного цеха Мариупольского металлургического комбината выделили 85 млн долларов – комбинат получит новое оборудование.
Контракт заключили с австрийской фирмой. Руководство предприятия уверено, что это принесет дополнительную валютную выручку от импорта товара, а значит и налоговые отчисления в бюджет.
Сейчас увеличить производство продукции не позволяет действующее оборудование, которое и собираются заменить. Отметим, "Метинвест" – один из крупнейших инвесторов в экономику Украины.
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