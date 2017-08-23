Мариупольский меткомбинат модернизируют за 85 млн долларов

Руководство предприятия уверено, что это принесет дополнительную валютную выручку от импорта товара, а значит и налоговые отчисления в бюджет

На масштабную модернизацию листопрокатного цеха Мариупольского металлургического комбината выделили 85 млн долларов – комбинат получит новое оборудование.

Контракт заключили с австрийской фирмой. Руководство предприятия уверено, что это принесет дополнительную валютную выручку от импорта товара, а значит и налоговые отчисления в бюджет.

Сейчас увеличить производство продукции не позволяет действующее оборудование, которое и собираются заменить. Отметим, "Метинвест" – один из крупнейших инвесторов в экономику Украины.