Мариупольский меткомбинат модернизируют за 85 млн долларов

Вчера, 23:54

Руководство предприятия уверено, что это принесет дополнительную валютную выручку от импорта товара, а значит и налоговые отчисления в бюджет


На масштабную модернизацию листопрокатного цеха Мариупольского металлургического комбината выделили 85 млн долларов – комбинат получит новое оборудование.

Контракт заключили с австрийской фирмой. Руководство предприятия уверено, что это принесет дополнительную валютную выручку от импорта товара, а значит и налоговые отчисления в бюджет.

Сейчас увеличить производство продукции не позволяет действующее оборудование, которое и собираются заменить. Отметим, "Метинвест" – один из крупнейших инвесторов в экономику Украины.
бюджет, Мариуполь, контракт, метинвест, меткомбинат

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Источник:

"Сегодня"

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