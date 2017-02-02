Маси Найем о ситуации в Авдеевке: Адских обстрелов нет, не надо паники

Военный говорит, что у местных жителей нет проблем ни с едой, ни с теплыми вещами, а нуждаются лишь в генераторах

Ситуация в Авдеевке нормальная, город живет обычной жизнью и с едой проблем нет у местных жителей. Об этом рассказал в Facebook брат народного депутат Мустафы Найема, командир взвода 122-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады Маси Найем.

Пор его словам, телеканалы и отдельные люди зря разводят панику вокруг Авдеевки, так как ситуация относительно нормальная.

"Друзья, может мы в каких-то разных Авдеевках? Волонтеры говорят, что тут уже все сожгли, телеканалы встревожено говорят о потребности теплой одежды и продуктов. За сутки в Авдеевке я не увидел и не услышал адских обстрелов, тем более таких, после которых среди ночи горят дома. Да, обстрелы есть и есть из "Градов", но 95% города живет обычной жизнью. Зачем такая паника?", – написал Найем.

Также он отметил, что нет у местных жителей и проблем с едой, не мерзнут, а теплых вещей, привезенных волонтерами, с лихвой хватает. Он подчеркнул, что больше всего людям нужны генераторы, так как еще нет света.

"Сложнее всего военным, да. Им нужна помощь теплыми и качественными вещами", – добавил боец.

Как сообщалось, боевики в течение суток нарушали режим тишины и перемирие в Авдеевке. Минувшие сутки на Донбассе ознаменовались 67 обстрелами со стороны боевиков. Двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.

Начиная с 29 января, когда началась обостряться ситуация в Авдеевке, в городе повреждено 46 зданий, из которых 6 квартир и 40 частных домов.