Масштабный пожар на Донбассе: огонь уничтожил многоквартирный дом (фото)
Спасатели несколько часов боролись с пламенем
В Донецкой области сгорел трехэтажный дом. По информации ГСЧС, пожар вспыхнул сегодня ночью в городе Часов Яр на ул. Горького.
"Огнем была охвачена кровля дома на площади 800 кв. м и две квартиры на третьем этаже. В результате пожара погибших и пострадавших обнаружено не было. Жители 18 квартир самостоятельно покинули горящее здание", – пояснили в ГСЧС.
Общая площадь пожара составила 1 200 кв.м. Убытки и причина устанавливаются специалистами.
Напомним, в Харькове пожар унес жизни двух человек.
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