Масштабный пожар на Донбассе: огонь уничтожил многоквартирный дом (фото)

В Донецкой области сгорел трехэтажный дом. По информации ГСЧС, пожар вспыхнул сегодня ночью в городе Часов Яр на ул. Горького.

"Огнем была охвачена кровля дома на площади 800 кв. м и две квартиры на третьем этаже. В результате пожара погибших и пострадавших обнаружено не было. Жители 18 квартир самостоятельно покинули горящее здание", – пояснили в ГСЧС.

Общая площадь пожара составила 1 200 кв.м. Убытки и причина устанавливаются специалистами.

Напомним, в Харькове пожар унес жизни двух человек.