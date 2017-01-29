Массированный штурм Авдеевской промзоны: боевики пытаются захватить позиции ВСУ

Сегодня, 11:18

Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск, говорят в штабе

Боевики атаковали украинских военных. Фото: AFP
Боевики атаковали украинских военных. Фото: AFP

Боевики проводят активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны, сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

Отмечается, что сегодня около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны боевики начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата позиций украинских военных противник начал штурмовые действия.

"Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. "В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", – отмечают военные.
провокация, Донецк, Донбасс, военные, боевики, обстрел, штурм, потери, обстановка, противник

Вы сейчас просматриваете новость "Массированный штурм Авдеевской промзоны: боевики пытаются захватить позиции ВСУ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В Донецке неспокойно. Фото: AFP

Донецк дрожит от залпов артиллерии

Сегодня, 11:12

С ночи из черты оккупированного города идут тяжелые "минуса"

Донбасс

Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе резко обострилась

Сегодня, 08:29

На Луганском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреливали Крымское

Донбасс

Боевики "крошат" друг друга. Фото: AFP

Разборки оккупантов на Донбассе: командир зарезал своего бойца "болгаркой"

Вчера, 16:50

На оккупированных территориях ряды боевиков поредели еще не пару оккупантов, которые нападают друг на друга. Об этом сообщает украинская разведка.   "Двое военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.   Кроме того, в том же подразделении уже командир убил своего подчиненного   "Один из командиров взводов зарезал своего подчиненного с помощью "болгарки". С целью избегания ответственности и сокрытия данных фактов командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих задним числом", - сообщает разведка.

Донбасс

Боевики ранили троих украинских военных на Донбассе. Фото: AFP

На Донбассе ранены трое украинских военных

Вчера, 13:24

Боевики продолжают обстреливать наших бойцов и населенные пункты

Донбасс

Боевик Михаил "Гиви" Толстых. Фото: politeka.net

Боевик Гиви устроил вооруженные разборки в Донецке и сбежал под Мариуполь – волонтеры

Вчера, 10:22

По данным разведки, преступник что-то не поделил со своими заместителями

Донбасс

Боевик Сергей Третьяков. Фото: соцсети

Череда смертей: на Донбассе "внезапно" умер еще один из лидеров боевиков

Вчера, 09:25

Причиной смерти боевика называется тромб

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования