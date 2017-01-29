Массированный штурм Авдеевской промзоны: боевики пытаются захватить позиции ВСУ

Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск, говорят в штабе

Боевики проводят активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны, сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

Отмечается, что сегодня около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны боевики начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата позиций украинских военных противник начал штурмовые действия.

"Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. "В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", – отмечают военные.