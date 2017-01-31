МИД о ситуации в Авдеевке: Идет наступление российских войск

Обострение ситуации российскими войсками в Авдеевке говорит о том, что Россия пренебрегает международными правилами и Минскими соглашениями. Об этом заявила в эфире телеканала NewsOne спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца

По ее словам, Боевики не только атакуют украинских военных, но и убивают мирных жителей.

"Боевики наступают по всей линии разграничения, при этом используя запрещенное оружие, "Грады", танки. Это говорит о пренебрежении Россией международных правил, Минских договоренностей. Мы этим очень обеспокоены. Все солидарны с Украиной, и все понимают, что иллюзий в отношении РФ не может быть. Идет наступление российских войск на наши позиции и силы, они убивают наше мирное население. Россия игнорирует международное право, совершает военные преступления на территории Украины и продолжает нарушать Минские соглашения", – сказала Беца.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Как сообщил Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Он отметил, что в Авдеевку постоянно подвозят дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни, а еду готовят на стадионе "Химик".