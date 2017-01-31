МИД о ситуации в Авдеевке: Идет наступление российских войск

Сегодня, 14:05

Россия совершает военные преступления на территории Украины и продолжает нарушать Минские соглашения, заявила дипломат

Российские военные. Фото: Facebook
Российские военные. Фото: Facebook

Обострение ситуации российскими войсками в Авдеевке говорит о том, что Россия пренебрегает международными правилами и Минскими соглашениями. Об этом заявила в эфире телеканала NewsOne спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца

По ее словам, Боевики не только атакуют украинских военных, но и убивают мирных жителей.

"Боевики наступают по всей линии разграничения, при этом используя запрещенное оружие, "Грады", танки. Это говорит о пренебрежении Россией международных правил, Минских договоренностей. Мы этим очень обеспокоены. Все солидарны с Украиной, и все понимают, что иллюзий в отношении РФ не может быть. Идет наступление российских войск на наши позиции и силы, они убивают наше мирное население. Россия игнорирует международное право, совершает военные преступления на территории Украины и продолжает нарушать Минские соглашения", – сказала Беца.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Как сообщил Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Он отметил, что в Авдеевку постоянно подвозят дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни, а еду готовят на стадионе "Химик".
россия, мид, преступления, авдеевка, минские соглашения, Беца
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "МИД о ситуации в Авдеевке: Идет наступление российских войск". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

"Метинвест" призывает остановить бои под Авдеевкой. Фото: akhz.metinvestholding.com

Остановка Авдеевского коксохима грозит гуманитарной катастрофой

Сегодня, 13:20

В Авдеевке уже нет электричества и воды, завод поддерживает отопление

Люди

В Киеве волонтеры открыли пункты сбора помощи для пострадавших при обстрелах Авдеевки (адреса)

Сегодня, 13:06

Неравнодушных жителей столицы просят поделиться теплыми вещами, продуктами питания, лекарствами и другими предметами первой необходимости

Донбасс

Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter

Авдеевка в огне: ситуация в городе из первых уст

Сегодня, 12:42

Дома остались без тепла, противник атакует, но украинские бойцы мужественно отбивают наступление

Донбасс

Эвакуация может начаться в любой момент. Фото: полиция

Для эвакуации людей из Авдеевки подготовлены автобусы и электрички

Сегодня, 12:37

Город за два дня был обстрелян более тысячи раз

Донбасс

По данным источников, в морги Донецка доставлены тела 80 российских военных и боевиков. Фото: AFP

Обострение в Авдеевке: Морги завалены телами российских военных и боевиков - Шкиряк

Сегодня, 12:19

Рядовые боевики паникуют и возмущаются действиями своих кураторов из РФ, сообщил советник главы МВД

Донбасс

Обстрел Авдеевки продолжается. Фото: Союз "Народная память"

Авдеевка в огне: идет обстрел из тяжелого вооружения

Сегодня, 12:15

Коммунальщики ждут режима тишины, но боевики все не умолкают

Донбасс

Порошенко. Фото: AFP

Порошенко экстренно собирает Военный кабинет СНБО - СМИ

Сегодня, 12:11

Как сообщается, это связано с обострением ситуации в Авдеевке

Донбасс

Владимир Фесенко. Фото: Facebook

Фесенко рассказал, как заставить РФ прекратить обстреливать Авдеевку

Сегодня, 11:39

Политолог считает, что, если напряжение вокруг Авдеевки не спадет в ближайшее время, то она может превратиться во второй "аэропорт"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования