МИД Украины призывает партнеров по "нормандской четверке" усилить давление на РФ

Вчера, 16:30

Беца подчеркнула, что прекращение огня на один день не означает обеспечения условий по безопасности на Донбассе

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua
Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины призывает партнеров по Нормандскому формату (Украина, Германия, Франция, Россия) усилить давление на Российскую Федерацию в связи с невыполнением Россией Минских соглашений. Об этом заявила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Мы призываем наших международных партнеров, в частности по Нормандской четверке, усилить давление на Россию с требованием выполнить Минские договоренности", – сказала на брифинге в четверг в Киеве.

Она отметила, что Россия систематически нарушает Минские договоренности, в том числе режим прекращения огня на Донбассе.

"Прекращение огня на один день не означает обеспечения условий по безопасности на Донбассе", – подчеркнула Беца.

Напомним, в Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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