МИД Украины призывает партнеров по "нормандской четверке" усилить давление на РФ

Беца подчеркнула, что прекращение огня на один день не означает обеспечения условий по безопасности на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призывает партнеров по Нормандскому формату (Украина, Германия, Франция, Россия) усилить давление на Российскую Федерацию в связи с невыполнением Россией Минских соглашений. Об этом заявила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Мы призываем наших международных партнеров, в частности по Нормандской четверке, усилить давление на Россию с требованием выполнить Минские договоренности", – сказала на брифинге в четверг в Киеве.

Она отметила, что Россия систематически нарушает Минские договоренности, в том числе режим прекращения огня на Донбассе.

"Прекращение огня на один день не означает обеспечения условий по безопасности на Донбассе", – подчеркнула Беца.

Напомним, в Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки".