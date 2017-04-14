"Минимум 50 человек в день": командир боевиков признался в масштабных потерях

Украинские военные заблокировали удобные пути сообщения для группировки боевиков в городе Горловке Донецкой области, а силы боевиков уменьшаются с каждым днем войны. Об этом заявил полевой командир боевиков батальона "Восток" Александр Ходаковский на своей странице во "ВКонтакте", – передает "Гордон".

Он отметил, что кроме проблем с логистикой, его беспокоят потери в подразделениях пророссийских боевиков. "Вы знаете статистику наших потерь в виде безвозвратно убывших по различным причинам из воюющих в первую очередь подразделений? Минимум 50 человек в день. Включите мозги и подсчитайте, уважаемые кроты: 50 на 10 – 500; 50 на 30 – 1,5 тысячи... За месяц 1,5 тысячи по двум корпусам. Я думаю, вы примерно представляете себе количество находящихся бойцов на передовой и сможете провести еще одно нехитрое вычисление, разделив примерную сумму на количество убывших в месяц, чтобы понять, сколько мы еще продержимся", – пожаловался он.

По мнению боевика, "прикрываясь" Минскими соглашениями, Украина хочет довести боевиков "до асфиксии и взять потом с минимальными потерями".

Ходаковский призвал боевиков привлекать в незаконные вооруженные формирования собранных на учения "потенциальных ополченцев" и активно набирать "добровольцев".

Напомним, 6 апреля так называемая "ДНР" провела "сборы резервистов" на полигоне вблизи Шахтерска. По данным сепаратистского агентства ДАН, в сборах участвовали около 27 тысяч человек. Так называемый "министр обороны ДНР" Владимир Кононов распорядился выдать на хранение резервистам с военным опытом оружие.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

По январским оценкам украинской стороны, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 5 тысяч кадровых российских военных и 35 тысяч боевиков.