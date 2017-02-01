Минобороны: Обстрелов Авдеевки стало меньше

Сегодня, 11:45

Боевики стали меньше использовать артиллерию и переключились на стрелковое оружие, отметил замминистра обороны

Активность боевиков в районе Авдеевки спадает. Фото: Facebook
Активность боевиков в районе Авдеевки спадает. Фото: Facebook

Количество обстрелов Авдеевки стало меньшим, а Вооруженные силы Украины в свою очередь адекватно отвечают оккупантам. Об этом заявил журналистам перед заседанием правительства замминистра обороны Игорь Павловский, передает 112.ua.

По его словам, боевики стали меньше использовать артиллерию и переключились на стрелковое оружие.

"Количество обстрелов уменьшилось. Практически было два обстрела на том направлении. Это "Град". Два обстрела были из 152-мм установки, три обстрелы было из 122-мм и остальные – это практически стрелковое оружие. На сегодняшний день в зависимости от обстановки адекватный (ответ ВСУ боевикам – ред.). Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка", – сказал Павловский.

Он надеется, что по итогам трехсторонней встречи в Минске удастся договориться о прекращении огня в Авдеевке.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

Как сообщалось сегодня, за минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боец погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.
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