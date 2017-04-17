ФОТОФАКТ. Минометный обстрел Авдеевки: повреждены 8 домов, один разрушен полностью

Сегодня, 23:05

Обстрел произошел около 18:00, боевики били из минометов


Авдеевка под обстрелом. Фото: dn.npu.gov.ua

Авдеевка под обстрелом. Фото: dn.npu.gov.ua

Авдеевка под обстрелом. Фото: dn.npu.gov.ua

Авдеевка под обстрелом. Фото: dn.npu.gov.ua

Авдеевка под обстрелом. Фото: dn.npu.gov.ua

Авдеевка под обстрелом. Фото: dn.npu.gov.ua

Авдеевка под обстрелом. Фото: dn.npu.gov.ua

Авдеевка под обстрелом. Фото: dn.npu.gov.ua

В Авдеевке, в результате обстрелов боевиков пострадали 8 домов в жилом квартале в старой части города. Дом по улице Тургенева, 67 полностью разрушен, а соседний на Тургенева, 65 полностью. Еще 6 частных домовладений получили серьезные повреждения: осколками посечены окна, крыши. Пострадавших в результате обстрела нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Обстрел произошел около 18:00, боевики били из минометов.

Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции сейчас находится в пострадавшем районе и предоставляет помощь мирным жителям. Последствия обстрела боевиков документируются, говорится в сообщении.
боевики, обстрел, авдеевка

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"Сегодня"

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