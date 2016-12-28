Минувшие сутки на передовой прошли без потерь
Противник продолжает систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге
Минувшие сутки для украинской армии на передовой прошли без потерь.
Как рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко, в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет.
"Начнем с хорошей новости. За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб и не был ранен", – сообщил Лысенко.
В Минобороны отмечают, что на Луганском направлении боевые действия велись в Попаснянском районе. Там противник 4 раза обстрелял две позиции украинских военных, применив легкое вооружение и бронетехнику.
На Донецком направлении обстрелы велись по всему фронту. Противник продолжает систематически нарушать режим тишины в Светлодарск дуге, вблизи Горловки, в Авдеевской промзоне и возле Донецкого аэропорта. В Луганском, Новгородском и Авдеевке противник применял минометы.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения. По позициям украинских военных выпущено 46 мин.
На Мариупольском направлении большинство вражеских обстрелов велись на участке фронта "Павлополь – Широкино". Утром и вечером противник применял тяжелое вооружение – минометы и пушки.
"По нашим позициям было выпущено около 80 мин и несколько снарядов. Самая сложная обстановка – в Широкино, где обстрелы со стороны противника продолжались с перерывами более 6 часов. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, в том числе 8 – из тяжелого вооружения", – добавил спикер Минобороны Андрей Лысенко.
Напомним, в МИД РФ грозят обострением на Донбассе, если Киев решится на экономическую блокаду.
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