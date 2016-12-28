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Минувшие сутки на передовой прошли без потерь http://www.segodnya.ua/img/article/7839/38_main.1482929483.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/38_tn.1482929483.jpg Донбасс Противник продолжает систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге

Минувшие сутки на передовой прошли без потерь

Сегодня, 14:49

Противник продолжает систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге

фото Facebook
фото Facebook

Минувшие сутки для украинской армии на передовой прошли без потерь.

Как рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко, в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет.

"Начнем с хорошей новости. За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб и не был ранен", – сообщил Лысенко.

В Минобороны отмечают, что на Луганском направлении боевые действия велись в Попаснянском районе. Там противник 4 раза обстрелял две позиции украинских военных, применив легкое вооружение и бронетехнику.

На Донецком направлении обстрелы велись по всему фронту. Противник продолжает систематически нарушать режим тишины в Светлодарск дуге, вблизи Горловки, в Авдеевской промзоне и возле Донецкого аэропорта. В Луганском, Новгородском и Авдеевке противник применял минометы.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения. По позициям украинских военных выпущено 46 мин.

На Мариупольском направлении большинство вражеских обстрелов велись на участке фронта "Павлополь – Широкино". Утром и вечером противник применял тяжелое вооружение – минометы и пушки.

"По нашим позициям было выпущено около 80 мин и несколько снарядов. Самая сложная обстановка – в Широкино, где обстрелы со стороны противника продолжались с перерывами более 6 часов. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, в том числе 8 – из тяжелого вооружения", – добавил спикер Минобороны Андрей Лысенко.

Напомним, в МИД РФ грозят обострением на Донбассе, если Киев решится на экономическую блокаду. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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