"Мирное лето – детям Донбасса": 129 ребят отдохнули в лагере "Альбатрос"

Помимо психологических тренингов, дети в лагере играли в футбол, участвовали в разнообразных квестах, купались в море и просто общались в доброй, дружеской атмосфере

21 августа в лагере "Альбатрос", который расположен в Херсонской области, завершилась последняя смена. 129 детей в рамках проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова "Мирное лето – детям Донбасса" отдохнули и оздоровились на берегу Азовского моря в поселке Стрелковое. Многие из ребят приехали из городов и сел, находящихся на неподконтрольной территории Донбасса, в "серой зоне", поэтому не понаслышке знают, что такое война.

В лагере "Альбатрос" дети не только весело проводили время, но и прошли психологическую реабилитацию. С ними работали опытные психологи, которые через игровые активности, мастер-классы и арт-терапию помогли ребятам справиться с пережитыми страхами и тревогами. От Гуманитарного штаба было три психолога, каждый из них прошел обучение по программе "Травма войны".

"Нашим ребятам крайне необходим отдых вдали от грохота снарядов. Это дает им возможность поверить в то, что детство может быть спокойным, мирным, полным радости и беззаботности. Именно таким должно быть начало жизни каждого человека. Психологи Штаба прилагают все усилия для того, чтобы стабилизировать психоэмоциональное состояние детей, повысить у них стрессоустойчивость и снизить уровень тревоги и страха", – рассказала Марина Сорокина, координатор Психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Помимо психологических тренингов, дети в лагере играли в футбол, участвовали в разнообразных квестах, купались в море и просто общались в доброй, дружеской атмосфере.

"Проект "Мирное лето – детям Донбасса" организуется для ребят, проживающих в прифронтовой зоне на Донбассе. Этим детям очень важно отдохнуть и расслабиться, постараться забыть те ужасы, которые им довелось увидеть. Для этого Фонд Рината Ахметова привлек лучших специалистов, которые помогают детям справиться со стрессами и перебороть страхи. Лето завершается, а вместе с ним – и проект "Мирное лето – детям Донбасса". В этом году в наших лагерях отдохнули 472 ребенка. А за все время существования проекта на отдыхе побывало порядка 3500 детей", – рассказал Андрей Хворостянко, менеджер программ и проектов Гуманитарного штаба Рината Ахметова.