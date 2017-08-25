"Мирное лето – детям Донбасса": сотни детей отдохнули на море и в лесу

Сегодня, 00:43

Путевки для ребят приобрел Штаб Рината Ахметова


Они бежали из родного дома. Страшные события на востоке лишили их детства – сестры Симаковы – маленькие Алиса и Маргарита, мечтают хоть недолго не слышать выстрелов.

Сотни детей Донбасса отдохнули в лесу и на море в этом году. Путевки для ребят приобрел Штаб Рината Ахметова. Оздоровление детей, пострадавших от войны, – это ресурс, чтобы жить дальше.

Перед отъездом домой Алиса Симакова вспоминает самые яркие моменты отдыха в лагере "Дельфин" на берегу Черного моря.

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Танцы, веселье, кружки, и, конечно, море. Отдых пришелся переселенцы из Донецка по душе.

Девочка уверена, впечатлений хватит до следующего лета.

Смены по две недели в лагерях Святогорска, Скадовска (Херсонская область) и на Арабатской стрелке организовывал Штаб Рината Ахметова. В этом году оздоровились почти пятьсот ребят из Донбасса.

Алиса часто вспоминает свой дом в Донецке. Она скучает по родным местам и по мирной жизнью.

Маргарита – сестра Алисы. Она также побывала в летнем лагере по программе Штаба Ахметова в Святогорске.

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Девочка до сих пор боится выглядывать в окно.

Справиться с тяжелыми последствиями войны помогли психологи Штаба.

Отдых в лагерях – это накопленный ресурс, чтобы жить дальше, говорят психологи. За три года, благодаря Штабу Рината Ахметова, такую возможность получили почти три с половиной тысячи детей Донбасса.

"Очень надеемся, что каждому ребенку, для которого был создан проект "Мирное лето – детям Донбасса!" мы подарили радость и детство", – говорит Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Кроме того, Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает помогать детям Донбасса с тяжелыми сердечными заболеваниями. В рамках проекта "Здоровое сердце" уже прооперировано 18 детей с диагнозом порок сердца. Все операции проводятся бесполостным эндоваскулярным методом, что дает возможность маленьким пациентам навсегда избавиться от страшного диагноза и быстро восстановиться после операции.
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