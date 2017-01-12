Мирный житель пострадал от ночного обстрела Красногоровки (видео)

Мирный житель пострадал от ночного обстрела Красногоровки. По ней и вокруг соседней Марьинки, по подсчетам Генштаба, выпустили более 130 минометных снарядов. Один из них взорвался возле пятиэтажки. Осколочное ранение в ногу получил пожилой мужчина. Его едва успели спасти. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное.

Детали ночной атаки рассказала полиции его жена.

"Слышу бах. У меня голова – то жарко, то холодно, и я укрываюсь одеялом, если бы его не было, то и меня бы не было. Слышу, он закричал, правая нога нормальная, а левая раздроблена, и кровь", – сказала женщина.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".