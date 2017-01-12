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Мирный житель пострадал от ночного обстрела Красногоровки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/26_main.1484234272.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/26_tn.1484234272.jpg Донбасс Мужчина получил ранение в ногу, сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное

Мирный житель пострадал от ночного обстрела Красногоровки (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:15

Мужчина получил ранение в ногу, сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное


Мирный житель пострадал от ночного обстрела Красногоровки. По ней и вокруг соседней Марьинки, по подсчетам Генштаба, выпустили более 130 минометных снарядов. Один из них взорвался возле пятиэтажки. Осколочное ранение в ногу получил пожилой мужчина. Его едва успели спасти. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное.

Детали ночной атаки рассказала полиции его жена.

"Слышу бах. У меня голова – то жарко, то холодно, и я укрываюсь одеялом, если бы его не было, то и меня бы не было. Слышу, он закричал, правая нога нормальная, а левая раздроблена, и кровь", – сказала женщина.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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