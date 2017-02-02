МККК обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации на востоке Украины

Боевые столкновения особенно опасны в районе поселка Авдеевка, однако и другие территории также пострадали

Десятки тысяч людей, живущих на линии соприкосновения на востоке Украины, с воскресенья находятся в эпицентре боевых действий. МККК серьезно обеспокоен тем, что боевые действия сказываются на гражданском населении, оказавшемся отрезанным от таких базовых вещей как электро-, водо- и теплоснабжение, да еще и в условиях сильных морозов.

"Мы очень обеспокоены тем, как эскалация боевых действий повлияла на гражданское население, – сказал Алан Эшлиманн, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине. – Многие жизненно важные коммуникации, такие как электросети и водопроводы, были повреждены, что может привести к серьезным гуманитарным последствиям для тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения".

Боевые столкновения особенно опасны в районе поселка Авдеевка, однако и другие территории также пострадали, есть сообщения о жертвах и разрушениях во многих районах Донецкой и Луганской областей.

МККК работает по обе стороны от линии соприкосновения и поддерживает усилия местных властей по оказанию помощи и удовлетворению наиболее насущных потребностей людей.

"Для нас приоритетно восстановление электроснабжения и ремонт поврежденного водопровода, – пояснил г-н Эшлиманн. – Наряду с многочисленными другими организациями, МККК просит максимально соблюдать режим прекращения огня, чтобы позволить ремонтным бригадам исправить повержденные линии электропередач. В данный момент мы работаем над доставкой топлива для генераторов".





Сотрудники МККК вчера и позавчера находились в Авдеевке, доставив туда одеяла, матрасы, свечи, фонарики, а также целофан и брезент.

По другую сторону линии фронта 18 тысяч литров питьевой воды и одеяла в настоящее время раздают новым перемещенным лицам, а также проживающим в оставшихся без водоснабжения районах Донецка.

Семьям с детьми, проживающим в отключенным от отоплениях многоэтажных домах Донецка, были переданы электрические обогреватели.

МККК доставил материалы для срочного ремонта, в частности рулоны пластиковой пленки, деревянные балки и гвозди, которые будут использованы для ремонта пострадавших домов города Донецка.

Медицинские бригады МККК привезли медицинские материалы для лечения раненых в Покровске, Константиновке, Донецке и Макеевке, дополнив нашу помощь, оказанную лечебным учреждениям в конце декабря. МККК очень обеспокоен тем фактом, что под обстрел попал автомобиль скорой помощи, а некоторые обломки снарядов приземлились в больничном дворе.

Международное гуманитарное право гласит, что объекты, имеющие важное значение для выживания гражданского населения, такие как водопроводы и электросети, должны быть под защитой. Взрывное оружие широкого радиуса действия не должно использоваться в густонаселенной местности.

Мы призываем всех, кого это касается, уважать эти правила, а также помнить о том, что гражданское население, а также медицинские работники и оборудование, находятся под защитой и не должны подвергаться риски во время боевых действий.

"Конфликт на Донбассе гораздо важнее политических расскладов и статистических выкладок, – добавил г-н Эшлиманн. – Он сказывается на жителях густонаселенных районов. У конфликта человеческое лицо, и, несмотря на поразительную устойчивость местных жителей, этот конфликт разрушает их жизнь".

МККК надеется, что в ближайшие дни и часы нам удасться сделать больше, скоординировав усилия с соответствующими органами власти и гуманитарными организациями. МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника для защиты гражданского населения и инфраструктуры, необходимой для их выживания.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Санела Байрамбашич, МККК Киев

sbajrambasic@icrc.org Тел. +38 067 509 4206 (английский / русский)

Лайяль Дорра, МККК Донецк

ldorra@icrc.org Тел. +38 050 315 0460 / +380 673 628 087 (английский / русский / арабский)