Мобильный госпиталь появился у военных под Волновахой

Наливайченко отметил, что первоочередная задача – спасать жизни как мирного населения, так и бойцов Вооруженных Сил

Мобильный госпиталь на два отсека и с хозяйственной частью появился у украинских военных под Волоновахой.

В так называемом "модуле жизни" два отсека: хозяйственный и медицинский.

В хозяйственном располагается душевая, санузел и прачечная, а медицинский оборудован для оказания помощи раненым бойцам прямо на передовой.

Как отмечается, это уже шестой подобный медпункт – такие мобильные госпитали помогли спасти десятки жизней во время обстрелов под Авдеевкой.

"Медики в Авддвке, которые работали с первых дней и из добровольного медицинского госпиталя, и из других из учреждений, которые смогли туда приехать, четко нам доказывают самое главное – спасти жизнь любого, пострадавшего жителя Авдеевки или бойца Вооруженных Сил", – рассказал экс-глава СБУ, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Как отметил экс-глава СБУ, для этого необходимо обеспечение и пункты обогрева и предоставления медицинской помощи.