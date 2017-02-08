Мобильный госпиталь появился у военных под Волновахой

Вчера, 23:52

Наливайченко отметил, что первоочередная задача – спасать жизни как мирного населения, так и бойцов Вооруженных Сил


Мобильный госпиталь на два отсека и с хозяйственной частью появился у украинских военных под Волоновахой.

В так называемом "модуле жизни" два отсека: хозяйственный и медицинский.

В хозяйственном располагается душевая, санузел и прачечная, а медицинский оборудован для оказания помощи раненым бойцам прямо на передовой.

Как отмечается, это уже шестой подобный медпункт – такие мобильные госпитали помогли спасти десятки жизней во время обстрелов под Авдеевкой.

"Медики в Авддвке, которые работали с первых дней и из добровольного медицинского госпиталя, и из других из учреждений, которые смогли туда приехать, четко нам доказывают самое главное – спасти жизнь любого, пострадавшего жителя Авдеевки или бойца Вооруженных Сил", – рассказал экс-глава СБУ, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Как отметил экс-глава СБУ, для этого необходимо обеспечение и пункты обогрева и предоставления медицинской помощи.
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"Сегодня"

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