Могерини озвучила позицию ЕС по дальнейшему урегулированию в Украине и санкциям против РФ

Сегодня, 12:04

По ее словам, Евросоюз имеет четкую позицию по незаконной аннексии Крыма и необходимости полной имплементации Минских соглашений

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ей не известно о возможной смене политики в отношении Украины с приходом нового президента Дональда Трампа в США, однако ЕС все же остается непреклонным в непризнании аннексии Крыма и в необходимости имплементации минских соглашений. Об этом она заявила в Брюсселе перед заседанием глав МИД стран ЕС.

"Я не хочу спекулировать на эту тему. Ясно точно, что ЕС имеет четкую позицию по аннексии Крыма, которую мы будем продолжать не признавать, а также необходимость полной имплементации Минских соглашений, что предусматривает режим прекращения огня. Я думаю, что ЕС еще раз подтвердит свою четкую позицию сегодня по этому поводу. И мы будем работать со всеми партнерами, включая "нормандский формат", где есть РФ и Украина, чтобы найти путь решения конфликта. Я не могу сказать, на каких сейчас позициях стоит администрация США, но я точно могу сказать, на каких позициях стоит ЕС", – отметила она.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что сближение между США и РФ не может состояться за счет Европы или Украины.
США, Украина, евросоюз, могерини, минские договоренности

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УНН

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