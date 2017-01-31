Могерини сделала заявление по Авдеевке

Сегодня, 17:57

По ее словам, ЕС призывает немедленно прекратить боевые действия, это позволит провести срочный ремонт критических для населения инфраструктур

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Интенсивные боевые действия в районе Авдеевки в последние несколько дней, включая тяжелый обстрел с запрещенного оружия, приводят к значительному числу жертв, и являются грубым нарушением режима прекращения огня, как это предусмотрено минскими соглашениями, поэтому боевые действия необходимо немедленно прекратить. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Федерики Могерини.

"Интенсивные боевые действия вокруг Авдеевки в последние несколько дней, включая тяжелые обстрелы из запрещенного оружия, что приводит к значительному числу жертв, является грубым нарушением соглашения о прекращении огня, как это предусмотрено минскими соглашениями. Это подвергает мирных жителей на серьезный риск ", – говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что последние события уже вызвали серьезные сбои в предоставлении основных коммунальных услуг для местных общин.

"Мы призываем немедленно прекратить боевые действия. Это позволит провести срочный ремонт критических для населения инфраструктур. Соблюдение режима прекращения огня является важным шагом на пути к полному осуществлению минских соглашений, который является основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Специальный мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть предоставлен полный и неограниченный доступ ко всем районам, пострадавшим от конфликта ", – говорится в заявлении Могерини.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко во время совещания с силовиками дал поручение заместителю главы Администрации Президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.
Украина, Донбасс, евросоюз, авдеевка, могерини

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Источник:

УНН

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