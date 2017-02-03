Молчание Трампа подбадривает Кремль на дальнейшую эскалацию на Донбассе – Rzeczpospolita

Как отмечается, новый взрыв насилия должен был заставить Трампа занять более решительную позицию: он или за, или против Украины

Внезапная вспышка насилия на застывшем уже достаточно давно фронте застала всех врасплох. Первыми в наступление пошли пророссийские боевики. Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет обозреватель Анджей Ломаноський.

Как отмечает автор, несмотря на то, что наступление пророссийских сил началось через день после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вероятно, к эскалации привели другие причины.

"Боевики в Донбассе не славятся умом, так что кто-то должен был им сказать, что сейчас можно атаковать безнаказанно. Непосредственные главари так называемых "народных республик" сидят в Москве. Но что Кремль получит, захватив еще несколько квадратных километров между Донецком и Авдеевкой? Самой ценной добычей была бы реакция на события Дональда Трампа", – говорится в статье.

Перед телефонным разговором новый американский президент только в целом отметил, что "ситуация в Украине сложная". Новый взрыв насилия должен был заставить Трампа занять более решительную позицию: он или за, или против Украины. "Но этого же хочет и президент Петр Порошенко: чтобы новая администрация в США изложила, наконец, свое отношение к войне в Донбассе. Ее молчание сейчас только подбадривает Кремль и приводит к постепенной эрозии в единстве союзников Украины в Европе", – пишет польский обозреватель.

В свою очередь, эксперт The Atlantic Council Адриан Каратницкий писал, что Трамп не может проигнорировать Украину. Ведь если он хочет вести разговор с Путиным с позиции силы, ему понадобится военно и экономически сильная Украина.

Ранее издание The Guardian указало на то, что в заявлении Госдепартамента США по поводу столкновений в Авдеевке не было ни слова критики в адрес России и подконтрольных ей боевиков. Издание отмечает, что никто из близкого окружения Трампа не сделал никакого заявления относительно событий в Украине.

Ранее издание Foreign Policy писало, что Пентагон давно ожидал обострения российской агрессии в Украине, поскольку Москва пытается вычислить, чего она может достичь при администрации Трампа.