Морги Донецка забиты мертвыми боевиками – разведка

Сегодня, 10:36

Из-за больших потерь в рядах противника произошли кадровые перестановки

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

Подразделения 11 отдельного мотострелкового полка самопровозглашенной "ДНР" возглавили российские кадровые офицеры. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, кадровые перестановки вызваны серьезными боевыми потерями и критическим снижением морально-психологического состояния личного состава.

"По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находится 42 тела боевиков, убитых
в результате ведения ответного огня украинскими силами", – пояснили в разведке.

Напомним, Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигала 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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