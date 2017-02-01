Морги Донецка забиты мертвыми боевиками – разведка
Из-за больших потерь в рядах противника произошли кадровые перестановки
Подразделения 11 отдельного мотострелкового полка самопровозглашенной "ДНР" возглавили российские кадровые офицеры. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, кадровые перестановки вызваны серьезными боевыми потерями и критическим снижением морально-психологического состояния личного состава.
"По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находится 42 тела боевиков, убитых
в результате ведения ответного огня украинскими силами", – пояснили в разведке.
Напомним, Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигала 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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