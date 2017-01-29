Мощный обстрел Авдеевки: новые подробности

В результате обстрела Авдеевки были ранены два мирных жителя

Руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин сообщил о том, что после обстрела боевиков 29 января город остался без электроснабжения.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

Чиновник рассказал, что причина происшествия выясняется, и предпринимаются действия по восстановлению электроснабжения. Также он сообщил, что система теплоснабжения Авдеевки не нарушена и жители получают тепло в свои дома.

"С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет", – сообщил Малыхин.

Напомним, ранее начальник Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате обстрела Авдеевки были ранены два мирных жителя. Также были опубликованы фото с последствиями обстрела.

Как сообщалось ранее, в результате боевых действий в районе промзоны Авдеевки украинские военные понесли потери.