Мощный обстрел Авдеевки: новые подробности

Сегодня, 16:22

В результате обстрела Авдеевки были ранены два мирных жителя

Боевики обстреляли Авдеевку. Фото: AFP
Боевики обстреляли Авдеевку. Фото: AFP

Руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин сообщил о том, что после обстрела боевиков 29 января город остался без электроснабжения.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

Чиновник рассказал, что причина происшествия выясняется, и предпринимаются действия по восстановлению электроснабжения. Также он сообщил, что система теплоснабжения Авдеевки не нарушена и жители получают тепло в свои дома.

"С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет", – сообщил Малыхин.

Напомним, ранее начальник Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате обстрела Авдеевки были ранены два мирных жителя. Также были опубликованы фото с последствиями обстрела.

Как сообщалось ранее, в результате боевых действий в районе промзоны Авдеевки украинские военные понесли потери.
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