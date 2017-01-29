Мощный обстрел Авдеевки: новые подробности
В результате обстрела Авдеевки были ранены два мирных жителя
Руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин сообщил о том, что после обстрела боевиков 29 января город остался без электроснабжения.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
Чиновник рассказал, что причина происшествия выясняется, и предпринимаются действия по восстановлению электроснабжения. Также он сообщил, что система теплоснабжения Авдеевки не нарушена и жители получают тепло в свои дома.
"С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет", – сообщил Малыхин.
Напомним, ранее начальник Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате обстрела Авдеевки были ранены два мирных жителя. Также были опубликованы фото с последствиями обстрела.
Как сообщалось ранее, в результате боевых действий в районе промзоны Авдеевки украинские военные понесли потери.
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