Мощный обстрел поселка под Мариуполем: в сети появилось видео разрушений

Вчера, 12:03

В результате обстрела были разрушены крыша и потолок одного из жилых домов 


Военное телевидение Украины опубликовало видео с места обстрела жилого квартала в поселке Бердянское Донецкой области.

Напомним, согласно заявлению украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации, обстрел Бердянского из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, начался вчера, 17 июня, около 18:00.

"В результате обстрела были разрушены крыша и потолок одного из домов по улице Морской. Одна из мин привела к возгоранию здания. Также значительные повреждения получили еще несколько сооружений, расположенных неподалеку эпицентра взрыва вражеского боеприпаса", – говорится в сообщении пресс-центра штаба спецоперации в Facebook. Жертв и пострадавших нет.
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