Мужчина разжег костер посреди кухни, чтобы согреться в многоэтажке

Потерпевший получил ожоги обеих ног и был госпитализирован в местную больницу

Сегодня утром в многоэтажке г. Селидово произошел пожар. Виновником пожара стал мужчина без определенного места жительства, который незаконно проник в квартиру и разжег там костер.

Во время пожара пострадал 58-летний мужчина, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Выяснилось, что мужчина постоянного места жительства не имеет. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина проник в заброшенную квартиру "чтобы погреться". Однако в помещении было очень холодно, и тогда бездомный развел костер прямо посреди кухни. Через некоторое время мужчина заснул, а в это время пламя перекинулось на мебель", – отмечают правоохранители.

Огонь удалось вовремя потушить, однако "любитель выпить" получил ожоги обеих ног и был госпитализирован в местную больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в страшном пожаре в Киеве сегодня погибли четверо детей: трое мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одна девочка 2005 года рождения.