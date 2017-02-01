Муженко о ситуации в Авдеевке: Сил достаточно, враг несет потери

Сегодня, 04:04

По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, ситуация в Авдеевке находится под полным контролем ВСУ, президент принял все необходимые решения

Виктор Муженко, фото zn.ua
Виктор Муженко, фото zn.ua

Начальник Генерального штаба, командующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, комментируя ситуацию в Авдеевке, заявил, что обстановка в городе находится под контролем, президент Петр Порошенко принял все необходимые решения, сообщает "Лига".

"Президент Украины все определил. Сил достаточно. Они управляемые. Враг несет потери. Наши офицеры и солдаты проявляют профессионализм и отвагу. Склоняю голову по погибшим – преданными сыновьями Украины", – написал Муженко.

Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.
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