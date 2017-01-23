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Муженко: разминирование Донбасса займет не один десяток лет http://www.segodnya.ua/img/article/7909/6_main.1485177632.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/6_tn.1485177632.jpg Донбасс Украинские военные инженеры должны быть подготовлены к работе по "освобождению" территорий от боеприпасов, считает военачальник

Муженко: разминирование Донбасса займет не один десяток лет

Сегодня, 15:20

Украинские военные инженеры должны быть подготовлены к работе по "освобождению" территорий от боеприпасов, считает военачальник

Работают саперы. Фото: mil.gov.ua
Работают саперы. Фото: mil.gov.ua

После освобождения Донбасса нужно будет заняться разминированием территорий, а на это могут уйти десятки лет. Об этом заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, передает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Он отметил, что украинские военные инженеры должны быть готовы к такой работе.

"Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет. Мы должны учитывать этот факт и уделить внимание подготовке нужного количества военных инженеров. Эта военная специальность будет пользоваться повышенным спросом", – сказал Муженко.

Ранее Виктор Муженко рассказывал, кто заставил Россию остановить наступление в Украине. Он заявил, что храбрые украинские военнослужащие, удерживая донецкий аэропорт, заставили Россию отказаться от дальнейших наступательных действий.

Кроме того, 18 января начальник Генштаба встретился с высокопоставленными чиновниками НАТО и рассказал им о потенциальном развитии военной ситуации на Донбассе. также на встрече обсуждался вопрос передачи украинскими военными приобретенного в боях опыта членам Альянса.
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Источник:

"Сегодня"

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