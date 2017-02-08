МВД предлагает Захарченко и Плотницкому сдаться, пока они не повторили судьбу "Гиви"

Учитывая те обстоятельства, которые сегодня сложились на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, можно говорить о целенаправленной ликвидации главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР". Так прокомментировал гибель одного из главарей боевиков на Донбассе Михаила Толстых с позывным "Гиви" советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает "112 Украина".

"Мы только что провели консультативное совещание с нашими коллегами из СБУ, мы общались с Юрием Тандитом, помимо прочих, и вышли на консолидированную позицию. Учитывая те обстоятельства, которые сегодня сложились на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, в первую очередь речь идет о целенаправленной ликвидации главарей российских террористических банд "ЛНР", "ДНР", мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они", – заявил Шкиряк.

Ранее сообщалось, что в районе Донецка сегодня утром в результате взрыва был уничтожен один из лидеров боевиков с позывным "Гиви".