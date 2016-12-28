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На близкого к Плотницкому "комбата ЛНР" Патрушева совершено покушение – Тымчук http://www.segodnya.ua/img/article/7838/40_main.1482919431.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/40_tn.1482919431.jpg Донбасс Одного из командиров незаконных вооруженных формирований сначала избили, а потом произвели в его направлении несколько выстрелов

На близкого к Плотницкому "комбата ЛНР" Патрушева совершено покушение – Тымчук

Сегодня, 12:03

Одного из командиров незаконных вооруженных формирований сначала избили, а потом произвели в его направлении несколько выстрелов

Боевики избили близкого к Плотницкому Патрушева. Фото: AFP
Боевики избили близкого к Плотницкому Патрушева. Фото: AFP

На одного из представителей ближнего окружения "главы ЛНР" Игоря Плотницкого, командира бандформирования "батальон "Заря" Андрея Патрушева, было совершено покушение. Об этом сообщает нардеп, координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

По информации Тымчука, вооруженное нападение было совершено неподалеку от дома Патрушева.

"Сначала нападавшие били Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Хоршева (в настоящее время занимает должность "и.о. министра совета министров ЛНР"), нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись", – сообщил Тымчук.

Согласно сообщению, после нападения Патрушев был направлен в местную больницу (г. Луганск), где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации.

"Среди нападавших Патрушев узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря". Представители "МВД" и "генеральной прокуратуры ЛНР" обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении А.Патрушева и Н.Хоршевой на уровне их голов и туловищ", – добавил Тымчук.

В связи с этим, по информации Тымчука, рассматривается версия двойного покушения – в том числе и на Хоршеву. Как сообщил Тымчук, в больнице Патрушева оформили под фамилией "Петров", "поскольку по личному распоряжению Плотницкого указанные события скрываются от СМИ".
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"Сегодня"

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